День студенческих отрядов отмечают в Челябинске

Губернатор поздравил южноуральских студентов.

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17 февраля в России празднуют День студенческих отрядов. Не одно поколение молодежи прошло школу жизни «третьего трудового семестра», работая на объектах в летний период, студенты открывают для себя товарищество и взаимовыручку. Многие в этот период закаляют характер, находят настоящих друзей, встречают любовь.

«В наше время студенческие отряды пытаются покорить новые высоты. Мы можем гордиться, что наш регион стал одним из первых, что возродил и усилил такое значимое движение. Я уверен, что юный задор, энергия, энтузиазм всегда смогут найти достойное применение», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона пожелал студентам новых достижений и значимых побед.