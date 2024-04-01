В Троицке газифицировали 160‑летнюю мечеть имени Зайнуллы Расулева

Специалисты построили километровый газопровод

В Троицке газифицировали котельную мечети имени Зайнуллы Расулева, которую возвели в 1863—1864 годах. Котельную храма оборудовали тремя котлами и построили газопровод протяженностью один километр, сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Челябинск».

«Мечеть имени Зайнуллы Расулева — знаковое место для мусульман России. Ежегодно в Троицке проходят международные литературные чтения, посвященные религиозному деятелю», — отметил гендиректор «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев.

Троицкая мечеть входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Напомним, что в 2024 году в Челябинской области возведут 250 километров газопроводов и газораспределительных сетей. Более 4 тысяч южноуральских домовладений получат возможность провести голубое топливо, будет достроен 31 объект.