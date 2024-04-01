«Мечеть имени Зайнуллы Расулева — знаковое место для мусульман России. Ежегодно в Троицке проходят международные литературные чтения, посвященные религиозному деятелю», — отметил гендиректор «Газпром газораспределение Челябинск» Антон Лебедев.
Троицкая мечеть входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения.
Напомним, что в 2024 году в Челябинской области возведут 250 километров газопроводов и газораспределительных сетей. Более 4 тысяч южноуральских домовладений получат возможность провести голубое топливо, будет достроен 31 объект.