Южноуральцы могут принять участие в ежегодных «Расулевских чтениях — 2026»

Конференция пройдет в Троицке и Челябинске с 2 по 4 июля

Жители Челябинской области смогут принять участие в VII Международной XV Всероссийской научно‑практической конференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России» (16+). Мероприятие состоится с 2 по 4 июня в Троицке и Челябинске, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Год единства народов России центральной темой конференции выбрали единство традиционных ценностей разных народов. В программу «Расулевских чтений» входят вопросы современного общества. Они будут способствовать конструктивному диалогу между наукой, властью и религиозными общинами.

В мероприятии могут принять участие органы власти и местного самоуправления, историки, религиоведы, регионоведы, философы, политологи, краеведы, журналисты, а также представители национально-культурных центров и мусульманских общин, деятели религиозных и общественных организаций.

Участники смогут представить научные доклады, обсудить актуальные вопросы роли ислама в истории и современности России, а также обменяться опытом в сфере межкультурного и межрелигиозного взаимодействия.

«Расулевские чтения» традиционно проходят при поддержке губернатора Челябинской области.