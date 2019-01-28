/ Строительство поликлиники в Миасском планируется на 2020 год

Медучреждение появится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В селе Миасское Красноармейского муниципального района будет строиться поликлиника. Большого современного медучреждения давно не хватало местным жителям, ведь сейчас кабинеты врачей находятся в разных местах. Это неудобно и затрудняет лечебный процесс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский после визита в Красноармейский район принял решение: поликлинике быть.

В 2014 году я подходил к этому проекту, строительству поликлиники в селе Миасское, тогда нас смутил масштаб проекта и размер инвестиций. Состояние нашего бюджета было таковым, что мы не могли себе позволить принять такое решение. Сейчас мы намного устойчивы. Это и есть реальная реализация национального проекта, в рамках которого первичной медицине уделено самое пристальное внимание. Мы должны сейчас привязать этот проект, там есть вся инфраструктура, чтобы его реализовать. — подчеркнул глава региона.

К концу 2019 года в планах уже закончить торги, чтобы не пропускать начало строительного сезона. К 2020 году в Миасском должна развернуться масштабная стройка.