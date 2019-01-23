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/ Новая районная поликлиника появится в Миасском

Новая районная поликлиника появится в Миасском

Строительство медучреждения начнется в 2020 году.
сегодня в 15:46
  |  Общество

В рамках рабочего визита губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил Красноармейский муниципальный район. Глава региона поручил региональному минздраву и руководству территории начать работы по проектированию новой поликлиники центральной районной больницы в селе Миасское.

В Миасском медгородке есть давно назревшая проблема, строительство поликлиники. Необходимо посмотреть реализацию этого проекта. Поликлинику будем здесь делать. К этой задаче мы подходили и в 2014 году, но проект был тяжелый. В то время финансовая нагрузка на регион была серьезная. Сейчас мы уже чувствуем себя гораздо устойчивее, можем принимать подобные решения. — подчеркнул Борис Дубровский.

Сейчас основные подразделения Красноармейской больницы находятся в разных местах, что создает значительные затруднения для пациентов и лечебного процесса.

Обеспечение оптимальной доступности для каждого южноуральца медицинских организаций и квалифицированной медицинской помощи — одна из приоритетных задач, стоящих перед Правительством Челябинской области.

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