Строительство лыжероллерной трассы начинается в Челябинске

Завершить работы планируется в ноябре 2022 года

На северо-западе Челябинска в районе Карпового пруда начинается строительство нового спортивного объекта — лыжероллерной трассы со всей необходимой инфраструктурой. Она будет обустраиваться на месте единственной в городе официальной лыжной трассы, сообщили в администрации Челябинска.

Сейчас на территории 26 гектаров расположен тренировочный центр спортивной школы. Здесь не только занимаются спортсмены, но и проводятся крупные соревнования. Других территорий, которые смогут сочетать в себе требования спортсменов и безопасность, в городе нет.

«Есть еще несколько трасс, но они расположены либо на территориях лесфонда, либо относятся к особо охраняемым природным объектам. Там невозможно создать комфортные условия: установить освещение, обеспечить безопасность, проход техники для содержания и т. п. Имеющаяся территория у пруда „Карповый“, на сегодняшний день, единственная, где все эти условия можно соблюсти», — рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Максим Клещевников.

Условия, которые созданы на тренировочной базе сейчас, далеки от совершенства. Заниматься лыжники здесь могут только зимой, в другие сезоны занятия не проводятся. В связи с этим был разработан проект размещения на этой территории современной лыжероллерной трассы со всей необходимой инфраструктурой.

«В рамках первого этапа по существующей лыжной трассе будет построена лыжероллерная трасса с возможностью искусственного оснежения, шириной от 6 до 12 метров в зависимости от рельефа и протяженностью 2,5 км в летнее время, 3,75 км — зимой. К объекту подведут все коммуникации, проведут освещение и асфальтирование. Для спортсменов появятся сервисные боксы, теплые раздевалки. Также будет благоустроена и озеленена вся прилегающая территория»,— пояснил Максим Клещевников.

Уже на этой неделе подрядчик ООО «СК Стройдом», который был определен в ходе аукциона, приступит к работе. При подготовке строительной площадки, на основании разрешения, выданного управлением экологии и природопользования, снесут несколько деревьев с последующей компенсацией. Срок завершения работ по контракту — 30 ноября 2022 года.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на втором и третьем этапах реконструкции увеличат протяженность трассы, построят крытый комплекс с раздевалками и полузакрытый биатлонный комплекс. Проект спортивного комплекса утвердили в марте 2021 года.

