Лыжероллерную трассу на северо-западе Челябинска построят к концу 2022 года

Спортивный объект появится между Карповым прудом и Шершневским водохранилищем

Администрация Челябинска нашла подрядчика для строительства лыжероллерной трассы возле Карпового пруда и Шершневского водохранилища. Работой займется местная строительная компания «Стройдом». Она победила в аукционе, сказано на портале госзакупок. Создание лыжероллерной трассы обойдется бюджету Челябинска в 348,9 млн рублей. Именно столько «Стройдом» запросил за свою работу при начальной цене в 357,8 млн рублей.

На территории, где появится лыжероллерная трасса, сейчас находится единственная в городе официальная лыжная трасса. После реконструкции объекта спортсмены смогут тренироваться там круглый год. При строительстве трассы изменят естественный рельеф местности — создадут поперечные и продольные уклоны. Это нужно, чтобы обеспечить плавный выход спортсменов к виражам. Протяженность трассы составит 2,5 километра, а ее ширина — от 6 до 9 метров.





После строительства спортивного объекта «Стройдом» должен будет благоустроить территорию — сделать тротуары, смонтировать ограждения и освещение, расставить урны и скамьи. Рядом с трассой поставят даже wax-кабины — это места для подготовки лыж. Они необходимы для проведения международных соревнований. Завершить строительство лыжероллерной трассы нужно к декабрю 2022 года. Подрядчик приступит к работам в мае.

ООО Строительная компания «Стройдом», по данным базы «СБИС», работает с марта 2015 года. Владелец и директор — Евгений Дементьев. Через него компания связана со специализированным застройщиком «Каскад». В 2021 году чистая прибыль «Стройдома» составляла 197,5 млн рублей. Фирма входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири и Союз проектных организаций Южного Урала.

Компания участвовала в 19 аукционах, а победила в 16 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 5,4 млрд рублей. Ранее организация покупала для администрации Челябинска помещения под детские сады, ремонтировала дом 82а на проспекте Ленина, строила детские сады и школы. Также среди подрядов — строительство центра по современному пятиборью в КСК «Рифей» и Центра олимпийской подготовки по хоккею Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», на втором и третьем этапах реконструкции увеличат протяженность трассы, построят крытый комплекс с раздевалками и полузакрытый биатлонный комплекс. Проект спортивного комплекса утвердили в марте 2021 года.