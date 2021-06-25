«Страшно ходить»: в Челябинске открыт доступ к аварийному дому на Кронштадтской

Деревянный забор вокруг разрушающейся двухэтажки разобрали местные жители

Жители аварийного дома № 18 по улице Кронштадтской, у которого в начале июня обрушилась стена, пожаловались на открытый доступ к опасному зданию. Они рассказали Первому областному информагентству, что после переселения жильцов дом обнесли забором из досок. Но его быстро сломали, так как он мешал доступу к остановке общественного транспорта. В мэрии Челябинска заверили, что ограждение будет восстановлено.

Разрушающийся дом признан аварийным и подлежит сносу после того, как ранним утром у него обвалилась стена. Находиться в доме опасно, он может обрушиться в любой момент. Но, обнесенный деревянным забором, он остается доступным абсолютно для всех: забор в нескольких местах развалился, а люди ходят вокруг дома к остановкам общественного транспорта. Открыт доступ и к подъезду, любой желающий может пройти в оставленные жильцами квартиры.

«Страшно ходить. Люди ходят по асфальту, как со стороны подъезда, так и со стороны дома сзади. Сейчас каникулы, дети — на улице, родители — на работе. Не дай бог, дети захотят пойти туда поиграть... Так нельзя надолго оставлять, небезопасно», — рассказала ИА «Первое областное» жительница аварийного дома.

В администрации города ответили, что сегодня, 25 июня, ограждение вокруг дома действительно признано аварийным и будет восстановлено. Доступ к подлежащему сносу дому должен быть ограничен для горожан.

Кроме того, в мэрии прокомментировали планы на сам дом.

«В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на изъятие для муниципальных нужд жилых помещений, расположенных в указанном многоквартирном доме. После государственной регистрации перехода права собственности в отношении данных жилых помещений к муниципальному образованию „город Челябинск“ будут инициированы мероприятия, направленные на снос многоквартирного дома по адресу: г. Челябинск, ул. Кронштадтская, д. 18 в рамках реализации муниципальной программы „Снос жилищного и нежилого фонда в городе Челябинске“, утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от 13.03.2019 № 2781»,— прокомментировали в мэрии Челябинска.

Куда переселят жителей теперь уже нежилого дома, пока неизвестно.