«Страховой случай не должен менять образ жизни клиента» — Олег Овсяницкий

Генеральный директор САО «ВСК» рассказал о страховом рынке сегодня и его перспективах.

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С 2012 года количество страховых компаний сократилось более чем в 2,5 раза. Этому способствовало ужесточение требований регулятора и добровольный отказ страховщиков от страховой деятельности. Сегодня более 70% объемов страхового бизнеса приходится на ТОП-10 крупнейших компаний. Все это ведет к ужесточению конкуренции, часть крупных страховщиков в борьбе за клиента в ущерб бизнесу снижают тарифы.

«Для себя мы выбрали честную тарифную политику с конкурентными ценами, предоставление удобного и качественного сервиса и построение долгосрочных отношений с клиентами, многие из которых страхуются в ВСК много лет», — рассказал в интервью журналу «Эксперт» генеральный директор САО «ВСК» Олег Овсяницкий.

По его словам, задача страховщика — сохранить привычный образ жизни клиента, сэкономить ему время, предоставить удобный качественный сервис и надежную защиту. Страховщик должен стать партнером, который берет на себя все заботы по восстановлению утраченного имущества, помогает следить за состоянием здоровья и при необходимости предлагает готовые решения для устранения последствий сложных ситуаций и возвращения к привычному образу жизни.

Для клиентов необходимо, чтобы продукты страховых компаний решали конкретные жизненные задачи. Сегодня стратегическая задача ВСК заключается в построении экосистемы, которая позволит предоставлять клиентам комплексные страховые решения и высокий уровень сервиса. Современный мир сейчас меняется гораздо быстрее, чем несколько лет назад, создаются новые технологии, увеличивается ритм жизни. Это влечет за собой появление новых видов рисков и, соответственно, формирует потребность в их защите.

«В этом году ВСК запустила порядка 10 новых для рынка продуктов, многие из которых до сих пор уникальны. Например, наш продукт "Домашний помощник", где кроме страхования квартиры и непредвиденных расходов в неблагоприятных жизненных ситуациях клиент получает услуги уборки, мойки окон, мелкого ремонта в квартире, а также личного помощника по любым вопросам ЖКХ. Или продукт "Сборная здоровья", программа которого предусматривает комплексную защиту для детей от критических заболеваний, несчастных случаев, включая риск спортивных травм, и сервисы ежедневного пользования», — рассказал Олег Овсяницкий.