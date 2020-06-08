Страховой Дом ВСК реализует новую программу «Защита дохода» при автокредитовании

В случае расторжения трудового договора клиент получит выплаты на погашение займа.

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Страховой Дом ВСК реализует новую программу страхования «Защита дохода» для клиентов банка ВТБ, которая позволит заемщикам, оформляющим автокредит, получить выплаты на погашение займа в случае потери работы.

Программа предусматривает комплексную поддержку клиента в случае расторжения трудового договора. Помимо ежемесячных платежей на погашение кредита, застрахованному лицу также предоставляется бесплатная юридическая помощь по трудовому праву. Дополнительно программа покрывает минимальные необходимые бытовые расходы — на ЖКХ и сотовую связь — до 5 000 рублей в месяц.

«Защита дохода» доступна всем клиентам ВТБ, оформляющим автокредит, в случае рефинансирования кредита другого банка позволяет получить скидку 2 п.п. к базовой ставке.

Программу могут приобрести клиенты, которые являются гражданами РФ с общим стажем работы не менее года и не менее трех месяцев на текущем месте работы.