Страховой Дом ВСК предлагает полис страхования медицинских и спортивных рисков «Сборная здоровья»

Продукт также включает онлайн-тренировки и консультации врачей.

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В День защиты детей ВСК предлагает оформить полис «Сборная здоровья» — комплексный продукт, направленный на страхование детей от несчастных случаев и болезней, с включением спортивных рисков.

Программой предусмотрены актуальные риски детских критических заболеваний, ожогов, травм и переломов даже при занятии спортом, госпитализации и хирургических операций. Застрахованы могут быть дети от 6 месяцев до 17 лет.

Преимуществом «Сборной здоровья» являются дистанционные сервисы, специально подобранные с учетом интересов ребенка и его семьи. Это, прежде всего, индивидуальные и семейные онлайн-тренировки по самым популярным видам спорта от лучших тренеров. Пользователям доступны видео-разборы и персональные планы тренировок с регулярным контролем прогресса. Полис включает также онлайн-консультации с педиатром и врачами-специалистами 24/7, а при необходимости — помощь детского или подросткового психолога.

Застраховать ребенка может родственник или законный представитель от 18 до 84 лет. Предусмотрены индивидуальный и семейный варианты страхования стоимостью от 5 000 до 20 000 рублей в год. Защита действует на всей территории РФ.

«„Сборная здоровья“ — пример нового подхода в страховании, продукт, в котором мы максимально учли актуальные детские риски, интересы детей и родителей, внимательно отнеслись к внедрению полезных сервисов. Несмотря на изоляцию, мы хотим, чтобы наши дети были активные, спортивные и здоровые и были защищены в случае непредвиденных ситуаций. Помимо страхования полис включает онлайн-тренировки и консультации врачей, это очень важно сегодня. Особенно для детей и семей, живущих в удаленных населенных пунктах и небольших городах, где доступ к бесплатной медицине, спортивным школам и фитнес-клубам, к сожалению, даже в обычное время ограничен», — прокомментировал Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.