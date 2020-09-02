Страховой Дом ВСК осуществляет страхование и таможенное сопровождение в рамках проекта «Всё для ВЭД» МТС Банка

Пакет сервисов предоставляет широкие возможности управления компанией.

Послушать 00:00

Страховой Дом ВСК осуществляет страхование и таможенное сопровождение в рамках партнерского участия в проекте «Всё для ВЭД» для малого бизнеса, запущенного МТС Банком.

Пакет сервисов «Всё для ВЭД» предназначен для клиентов сегмента малого бизнеса, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД). Комплекс объединил продукты и услуги, необходимые для реализации задач с учётом сферы деятельности и масштабов бизнеса, и предоставляет широкие возможности управления компанией.

«Банк привлекает только надёжных партнеров, что становится своеобразным гарантом безопасности, прозрачности и качества в том числе и предоставляемых нефинансовых услуг. Кроме того, в рамках „Всё для ВЭД“ можно оформить большинство услуг дистанционно, что в современных реалиях не только удобно, но и необходимо для оперативного управления бизнесом», — прокомментировал руководитель блока малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

«Всё для ВЭД» включает в себя набор решений от партнеров по разным видам услуг. Как партнер проекта, ВСК осуществляет услуги по страхованию грузов для минимизации возможных потерь при перевозках автомобильным, железнодорожным или авиатранспортом с широким перечнем покрываемых рисков, а также таможенное сопровождение для оформления и ведения грузов «под ключ». Клиентам банка предлагаются льготные программы по совершению таможенных операций любой сложности, в том числе предоставление поручительства ВСК в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей при процедуре таможенного транзита.

«ВСК является одним из лидеров рынка по страхованию, в том числе по страхованию грузов. Мы накопили значительный опыт по разработке индивидуальных условий обслуживания для каждого клиента и партнера и качественному сопровождению в течение всего времени нашего сотрудничества. Участвуя в проекте „Всё для ВЭД“, мы предлагаем клиентам банка наши лучшие страховые решения и поддерживаем инициативу, направленную на создание комфортных условий для работы малого бизнеса», — сообщил генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.