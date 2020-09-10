Для заемщиков «Почта Банка», оформляющих кредит на строительство быстровозводимых домов, теперь доступна новая страховка ВСК, покрывающая сразу несколько типов рисков.
Разработанный ВСК продукт представляет собой мультиполис и комбинирует сразу 4 вида страховой защиты: они будут полезны клиентам, осуществляющим строительство объектов, которые относятся к разряду быстровозводимых — жилых домов, дач или бань. В рамках совместной программы банка и страховой компании предусмотрены возможности по страхованию строения от повреждений во время
«Строительство дома, дачи — это ответственный, волнительный этап в жизни людей, требующий решений по многим вопросам. Мы понимаем, как важно максимально снизить все возможные риски, сопряженные с возведением объекта строительства, и поэтому предлагаем мультиполис „Мой Дом“, который обеспечит соответствующую страховую защиту в различных ситуациях», — прокомментировал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.
Клиент может самостоятельно определять необходимый набор рисков и, соответственно, воспользоваться подходящей программой страхования. Например, «Мой Дом. Лайт» — если необходимо застраховать
«Спрос на быстровозводимые дома растет с каждым годом. А в этом году, после пандемии и ограничительных мер, все участники рынка жилья наблюдают ажиотажный спрос на загородное жилье, что вполне объяснимо. Кредит на быстровозводимые дома — это отличная альтернатива ипотеке и кредитам наличными, которая имеет весомые преимущества перед конкурентами. Здесь отсутствует залог, кредит оформляется просто и быстро, и ставка по такому кредиту привлекательная, что делает его более доступным,