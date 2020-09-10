Страховой Дом ВСК и «Почта Банк» предлагают мультиполис «Мой дом» для заемщиков

Клиент может самостоятельно определять необходимый набор рисков.

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Для заемщиков «Почта Банка», оформляющих кредит на строительство быстровозводимых домов, теперь доступна новая страховка ВСК, покрывающая сразу несколько типов рисков.

Разработанный ВСК продукт представляет собой мультиполис и комбинирует сразу 4 вида страховой защиты: они будут полезны клиентам, осуществляющим строительство объектов, которые относятся к разряду быстровозводимых — жилых домов, дач или бань. В рамках совместной программы банка и страховой компании предусмотрены возможности по страхованию строения от повреждений во время строительно-монтажных работ и после завершения строительства на время пользования домом, а страхователя — от несчастных случаев и риска потери работы.

«Строительство дома, дачи — это ответственный, волнительный этап в жизни людей, требующий решений по многим вопросам. Мы понимаем, как важно максимально снизить все возможные риски, сопряженные с возведением объекта строительства, и поэтому предлагаем мультиполис „Мой Дом“, который обеспечит соответствующую страховую защиту в различных ситуациях», — прокомментировал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Клиент может самостоятельно определять необходимый набор рисков и, соответственно, воспользоваться подходящей программой страхования. Например, «Мой Дом. Лайт» — если необходимо застраховать строительно-монтажные риски и имущество, «Мой Дом. Базовый» — вариант с дополнительной возможностью страхования от несчастного случая. Расширенный полис «Мой Дом. Все включено» обеспечит страховую защиту по всем перечисленным рискам, включая риски потери работы.