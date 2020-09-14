Резиденты технопарка «Сколково» смогут оформить страхование от ВСК на особых условиях

Клиентам доступен практически неограниченный объем медицинской помощи.

Послушать 00:00

Страховой Дом ВСК внедряет специальное комплексное решение по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) для всех резидентов технопарка «Сколково».

Страховые программы категорий VIP, Business, Startup адаптированы под потребности и особенности резидентов. Первым и одновременно долгожданным продуктом, разработанным специально для «Сколково», стал ДМС с возможностью оформлять полисы для штата сотрудников от 3-х до 100 человек.

По программам страхования предусмотрен высокий лимит ответственности. Страховые суммы во много раз превышают стоимость полиса, что позволяет резидентам получать практически неограниченный объем медицинской помощи, включая осмотры, консультации врачей-специалистов , лабораторные, инструментальные методы обследования, стоматологическую помощь.

Специальная программа страхования включает большой перечень медицинских организаций: застрахованный может сам выбрать подходящую ему клинику. По программам ДМС есть ряд важных преимуществ, которые по достоинству будут оценены сотрудниками резидентов. Например, неограниченная продолжительность лечения в стационарных условиях и число госпитализаций, экстренные нейрохирургические операции, стентирование по жизненным показаниям, консультации в ведущих научных центрах Москвы, а также помощь психолога, юридическая поддержка, второе экспертное мнение врача, вакцинация от гриппа, опции «Онкозащита», «Диспансерное наблюдение» и многое другое.

ВСК организует оказание медицинской помощи любой степени сложности на всей территории РФ: компания имеет одну из самых обширных региональных сетей, включающую медицинских представителей по всей России, а договорная база медицинских организаций насчитывает более 7 тыс. договоров в более чем 400 городах. Всем застрахованным предоставляется круглосуточная поддержка 7 дней в неделю 365 дней в году: врач-куратор и персональный административный куратор.

В настоящее время ВСК уже обслуживает более 1 600 000 застрахованных по договорам ДМС на всей территории Российской Федерации, а реализация этого проекта совместно с технопарком «Сколково» позволит обеспечить особые условия страхования для всех резидентов инновационного центра.