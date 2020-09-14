Страховой Дом ВСК внедряет специальное комплексное решение по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) для всех резидентов технопарка «Сколково».
Страховые программы категорий VIP, Business, Startup адаптированы под потребности и особенности резидентов. Первым и одновременно долгожданным продуктом, разработанным специально для «Сколково», стал ДМС с возможностью оформлять полисы для штата сотрудников от
По программам страхования предусмотрен высокий лимит ответственности. Страховые суммы во много раз превышают стоимость полиса, что позволяет резидентам получать практически неограниченный объем медицинской помощи, включая осмотры, консультации
Специальная программа страхования включает большой перечень медицинских организаций: застрахованный может сам выбрать подходящую ему клинику. По программам ДМС есть ряд важных преимуществ, которые по достоинству будут оценены сотрудниками резидентов. Например, неограниченная продолжительность лечения в стационарных условиях и число госпитализаций, экстренные нейрохирургические операции, стентирование по жизненным показаниям, консультации в ведущих научных центрах Москвы, а также помощь психолога, юридическая поддержка, второе экспертное мнение врача, вакцинация от гриппа, опции «Онкозащита», «Диспансерное наблюдение» и многое другое.
ВСК организует оказание медицинской помощи любой степени сложности на всей территории РФ: компания имеет одну из самых обширных региональных сетей, включающую медицинских представителей по всей России, а договорная база медицинских организаций насчитывает более 7 тыс. договоров в более чем 400 городах. Всем застрахованным предоставляется круглосуточная поддержка 7 дней в неделю 365 дней в году:
В настоящее время ВСК уже обслуживает более 1 600 000 застрахованных по договорам ДМС на всей территории Российской Федерации, а реализация этого проекта совместно с технопарком «Сколково» позволит обеспечить особые условия страхования для всех резидентов инновационного центра.