АКРА подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК

Компания демонстрирует высокие операционные показатели и занимает прочную рыночную позицию.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК на уровне АА(RU), прогноз «Стабильный». Показатель обоснован сильным бизнес- и финансовым профилем при адекватном качестве управления.

С АО «ВСК» возглавляет крупную российскую страховую группу, занявшую 6-е место по величине страховых премий по итогам 2019 года. Состав группы включает несколько страховых компаний, в том числе страховщика жизни ООО «ВСК — Линия жизни» . Обширная региональная сеть насчитывает 89 филиалов и свыше 500 офисов во всех субъектах РФ.

Сильный бизнес-профиль Страхового Дома ВСК определяется его прочными рыночными позициями и высокими операционными показателями. В 2019 году рыночная доля С АО «ВСК» превышала 6%. Наиболее сильные позиции компания занимает в сегменте автокаско (входит в топ-3 , владея 12% рынка). В сегментах ДМС, страхования от несчастных случаев, страхования имущества юридических лиц и граждан, ОСАГО и прочих видов страхования ВСК входит в топ-10 компаний на российском страховом рынке.

С учетом незначительного влияния крупнейших клиентов на страховой портфель компании и широкой географии портфеля, диверсификация клиентской базы С АО «ВСК» оценивается как высокая. Агентство определяет качество продуктового ряда компании как хорошее: АКРА обращает внимание на способность ВСК удовлетворять потребности клиентов как по защите от крупных имущественных рисков, так и по страховой защите интересов физических лиц. По итогам 2019 года на автострахование (автокаско и ОСАГО) совокупно приходилось около 50% в страховом портфеле компании. АКРА оценивает также диверсификацию каналов продаж как высокую.

Позитивная оценка операционных показателей С АО «ВСК» основана на данных прогноза АКРА в отношении деятельности компании. Комбинированный коэффициент убыточности по итогам 2019 года составил 0,94, а по итогам 2020 года ожидается его рост до уровня 0,96–0,98.

По итогам деятельности за 6 месяцев 2020 года ВСК выполняет плановые показатели по сборам и, несмотря на пандемию, поддерживает сборы на уровне 2019 года. Доходность портфеля в собственном управлении ВСК лучше индекса и лучше портфелей в доверительном управлении за счет корректировки стратегии в пользу более длинных и, соответственно, более чувствительных ценных бумаг.

Чистая прибыль за период превысила 3,7 млрд рублей, рентабельность капитала — 22,8%. Сборы группы составили 42 млрд рублей. Наибольший вклад внесли ОСАГО (сборы достигли 9,4 млрд рублей), автокаско (8 млрд рублей), ДМС (5,2 млрд рублей), а также страхование от несчастных случаев и болезней (4,5 млрд рублей).

Активы группы, по данным консолидированной отчетности, выросли до 157,5 млрд рублей, капитал — до 35,3 млрд рублей по сравнению с концом 2019 года.

Сильная оценка финансового профиля обусловлена высокими оценками достаточности капитала, качества активов и ликвидности. Соотношение доступного капитала и капитала под риском, рассчитанное на 30.06.2020 г. по методологии АКРА, составило 1,6, что в сочетании с высоким абсолютным размером собственных средств (более 35 млрд руб.) определяет высокую достаточность капитала С АО «ВСК» . Также позитивно оценены опыт и структура менеджмента, актуарная функция.