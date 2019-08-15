Страховой Дом ВСК и компания Кухни «Мария» запустили совместный продукт

Клиенты смогут застраховать купленную мебель и технику.

Страховой Дом ВСК и компания Кухни «Мария» запустили совместный продукт по страхованию мебели и техники, приобретаемой клиентами в салонах компании-партнера.

Теперь клиенты Кухни «Мария» при покупке мебели или техники могут выбрать одну из трёх наиболее подходящих для них программ страхования: защитить свою мебель от механических повреждений, продлить гарантию на технику или купить комплексный продукт. Это позволит клиенту подобрать наиболее интересный и выгодный вариант.

«В компании ВСК мы стараемся предложить нашим клиентам и партнерам новые, качественные, интересные и максимально удобные сервисные продукты. Это первый этап нашего партнерства с компанией Кухни "Мария". Я уверена, что клиенты смогут высоко оценить удобство нашего сервиса и качество нашего совместного продукта», — отметила Ирина Винская, вице-президент, руководитель Управления по работе с нефинансовыми посредниками ВСК.

Программа по страхованию мебели включает эксклюзивный сервис ВСК «At Home», благодаря которому при наступлении страхового случая отремонтировать предметы интерьера и технику можно будет не выходя из дома.

«Это инновационный проект, позволяющий нашим покупателям помимо отличного товара получить надежную защиту от форс-мажорных обстоятельств, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации», — отметил Алексей Кабаков, руководитель Управления «Поддержки продаж и аналитики» компании Кухни «Мария».

Компания «Мария» — один из крупнейших российских производителей мебели для дома по индивидуальным проектам.

Кухни «Мария» 20 лет знают и любят в 165 городах России и стран СНГ. Популярность бренда и высокое доверие к нему покупателей подтверждается многочисленными наградами. Коллекция из 24 моделей создана в соответствии с мировыми трендами мебельной моды и регулярно обновляется. Огромный выбор декоров, цветов, фурнитуры и аксессуаров делает каждую кухню неповторимой.

«Мария» создает также мебель для гостиных и ванных комнат, шкафы. Фабрика занимает площадь более 90 000 кв. м. Технический парк насчитывает свыше 270 станков из Италии, Германии, Швейцарии, Японии, в списке поставщиков — 300 компаний Европы и США. Сайт — www.marya.ru.

С АО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в

ТОП-10

страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт —

www.vsk.ru

.