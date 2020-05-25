Страховой Дом ВСК и GlowByte внедрили инновационную систему принятия решений и скоринга по каско

Технологии позволяют более объективно оценивать принимаемые риски.

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ВСК запустила целевую стратегию принятия решений и скоринговую стратегию по каско на основе платформы SAS для физических лиц во всей региональной сети.

Теперь все скоринги работают через SAS RTDM, при оценке рисков по договору учитываются внутренние и внешние данные. Внедренные инновационные технологии позволяют Страховому Дому ВСК максимально эффективно учитывать характеристики автовладельца и транспортного средства и более объективно оценивать принимаемые риски. Применение самых современных методов анализа обеспечивает подключение максимально широкого спектра источников данных при их оценке.

Новое решение значительно повышает эффективность и аудируемость бизнес-процессов в андеррайтинге и урегулировании, положительно влияет на оптимизацию операционных показателей компании. С его помощью можно формировать релевантные ценовые решения для каждого клиента, а также эффективно вычислять потенциальных мошенников.

«В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию скоринги и скоринговую стратегию и по ОСАГО для физических лиц. В наших планах — дальнейшее внедрение тарификации по каско и ОСАГО для юридических лиц. Параллельно работаем над немоторными видами страхования. Проект показал, что мы с GlowByte и SAS можем продуктивно работать, основываясь на принципах взаимовыгодного сотрудничества»,— прокомментировал вице-президент Страхового Дома ВСК Василий Бусаров.

Подробнее о проекте — в интервью Банки.ру.