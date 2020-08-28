Страховой Дом ВСК и Банк ОТП получили премию Finaward 2019

Реализованный компаниями продукт совмещает удобный сервис и страховую защиту покупок.

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Страховой Дом ВСК был награжден ежегодной премией инноваций и достижений в финансовой отрасли Finaward 2019 в спецноминации «Сервисный продукт для владельцев банковских карт», который был реализован совместно с ОТП Банком.

Вручение наград состоялось 27 августа в Москве на торжественной церемонии в концертном зале Golden Palace.

Новый продукт для кредитных карт совмещает удобный сервис и страховую защиту всех покупок в категории «бытовая техника и электроника», приобретенных с помощью банковской карты. При необходимости покупатели будут обеспечены качественным ремонтом в сжатые сроки без визита в сервисный центр. Клиенты смогут выбрать свой вариант защиты в соответствии с индивидуальными потребностями, оформить полис можно с минимальным набором документов в кротчайшие сроки.

Технологичный продукт с широким и актуальным страховым покрытием также бесплатно доступен всем держателям карты «Добро» ОТП Банка с наличием хотя бы одной транзакции в указанной категории товаров.

Премия Finaward была учреждена деловым журналом «Банковское Обозрение», чтобы держать в фокусе самые яркие продуктовые и IT-внедрения в финансовом секторе. Традиционно награды получают банковские и финансовые продукты, сервисы, решения, способы их реализации и их создатели. Премия вручается в 16 номинациях по четырем секциям: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Управление активами и Инвестиции».

Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества. В рамках внеконкурсных номинаций награждаются банки, финансовые компании и их проекты за отдельные достижения на российском финансовом рынке за отчетный период.