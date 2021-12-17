Челябинка в досудебном порядке расторгла навязанный медицинским центром кредитный договор

Рассказываем, как это сделать, если вы попались на уловки продажников

В Челябинске 56-летняя Людмила Мезенцева посетила медицинский центр «Южный Урал» после настойчивого приглашения телефонного оператора. Женщине предложили пройти диагностику здоровья и в этот же день ловко навязали кредит на процедуры на 90 тысяч рублей. Об этом Первому областному информагентству рассказал юрист Алексей Рузавин.

Многопрофильный медицинский центр «Южный Урал» находится на улице Елькина, 45а, и в Сети можно найти о нем много противоречивых отзывов. Но все они сходятся в одном: в красивом и чистом помещении вас встречают такие же красивые люди с прямой осанкой и очень умело располагают к себе.

Так случилось и с Людмилой Мезенцевой. У женщины и до посещения этого центра были диагностированы серьезные заболевания, ей назначили операцию. Однако врачи «Южного Урала» заверили пациентку, что хирургическое вмешательство не нужно и вполне будет достаточно терапевтических процедур. Напели так красиво, что женщина и не заметила, как подписала с клиникой кредитный договор на 90 тысяч рублей за консультации терапевта, озонотерапию и массаж.

«Я знаком с семьей женщины. После того как родственники поняли, что Людмилу просто „развели“, мы срочно предприняли меры для расторжения этого договора», — рассказал Алексей Рузавин.

Итак, чтобы не ввязываться в ненужные кредитные обязательства, необходимо направить в организацию письменное уведомление о расторжении договора об оказании платных медицинских услуг и предоставлении кредита. В конкретном случае жительницы Челябинска клиника «Южный Урал» после такого уведомления должна вернуть деньги банку, который уже перевел в организацию деньги на оказание услуг.

«Подать заявление на расторжение такого договора можно в так называемый „период охлаждения“ — в течение 14 дней. Согласно закону „О защите прав потребителей“, требования пациента должны быть исполнены в течение 10 дней. Если медицинская или какая-либо другая организация отказывается от этой обязанности или срывает сроки — необходимо обратиться в суд с требованием взыскания неустойки. Также потребитель может взыскать любые убытки с клиники, вплоть до возмещения морального вреда. Но вред был нанесен и физический, ведь женщине нужна оперативная медицинская помощь, а врачи „Южного Урала“ продемонстрировали свое бездействие», — рассказал юрист.



Самое главное в общении с настойчивыми продажниками — хладнокровие. Поэтому, если ваши пожилые родственники попадаются на удочку, оградите их от дальнейшего общения. Решите вопрос самостоятельно или обратитесь за помощью к юристам. Профессионалы знают, как правильно дожать настойчивых любителей наживы.

Кстати, даже после расторжения договора операторы «Южного Урала» продолжили звонить Людмиле Мезенцевой и предлагать новые процедуры.