/ Регоператор «Сколково» превратит Челябинск в столицу инноваций Южного Урала

Доступ к сервисам главного инновационного центра откроется 7 февраля.

Челябинск с 7 февраля можно будет называть столицей инноваций Южного Урала. На базе челябинского технопарка информационных технологий и связи открывается региональный оператор фонда «Сколково». Мероприятие решили связать с предстоящим Всероссийским форумом «Информационное общество — 2018».

Этому предшествовала большая системная работа, которая увенчалась успехом. Присвоение статуса регионального оператора позволяет местным резидентам получить доступ к инновационным решениям и услугам фонда. Перечень сервисов достаточно обширный: от патентования интеллектуальной собственности до привлечения инвестиций в начинающие проекты. Кроме того, наличие оператора «Сколково» в регионе значительно расширяет наши возможности по привлечению инвестиций. — прокомментировал губернатор Борис Дубровский.

На открытии регоператора будет присутствовать глава Челябинской области Борис Дубровский и вице-президент фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин. Он презентует основные инструменты регоператора. Также 7 февраля состоится научно-практическая конференция, участвовать в которой будут технические специалисты.

Форум «Информационное общество — 2018» пройдет с 7 по 10 февраля.

Напомним, решение об открытии регоператора «Сколково» в Челябинске появилось 17 октября. На сегодняшний день регоператор готовится к присутствию в трех городах, в том числе в столице Южного Урала.