Столичные эксперты похвалили челябинский Сад камней

Город посетили представители федерального Минстроя

Участники выездного совещания экспертов при Минстрое РФ ознакомились с новыми объектами благоустройства в Челябинске, положительно оценили произошедшие изменения и посоветовали городу сделать упор на айдентику. Своим мнением они поделились с руководством областного центра, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, что выездное совещание экспертов Минстроя РФ началось в Челябинской области 22 ноября с посещения Магнитогорска. Там состоялось пленарное заседание. Также гости побывали на городском курорте «Притяжение», который они сравнили с ВДНХ и столичным парком «Сокольники». Сегодня, 23 ноября, мероприятие продолжилось в Челябинске. Утром представители южноуральских муниципалитетов приняли участие в сессии по повышению качества городской среды. Тем временем члены экспертного совета отправились в гости к мэру Наталье Котовой. Она поблагодарила представителей федерального ведомства за помощь в реализации проектов благоустройства, а вице-мэр Александр Астахов рассказал об изменениях, которые произошли в Челябинске благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Гости имели возможность лично оценить новые объекты благоустройства во время экскурсии. Они побывали в Арт-сквере, прошли по набережной, Саду камней и скверу у ДС «Юность».

«У меня есть возможность сравнить с тем, что было в 2017—2018 годах, и я отмечаю, что стало более комфортно просто гулять по набережной. Важно, что разместили достаточно много малых архитектурных форм, что на всем протяжении практически единое оформление и общая концепция. Очень понравился Сад камней, великолепное разнообразие челябинского гранита показывает, насколько Челябинская область уникальна, и хочется, чтобы такой айдентики было как можно больше»,— поделилась мнением советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Также эксперты отметили наличие в Челябинске дизайн-кода и стилистику благоустройства.