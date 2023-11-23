Почти половину городов Челябинской области федеральный Минстрой признал комфортными

Муниципалитеты научили, как повысить индекс дружелюбия к жителям

В Челябинской области продолжается выездное совещание экспертного совета Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по формированию комфортной городской среды. Второй день мероприятия был посвящен повышению индекса качества городской среды. Перед представителями городов Южного Урала выступила куратор проекта ИКГС Кристина Шапотько. Она рассказала, как формируется показатель и с помощью каких инструментов муниципалитеты могут поднять его значение, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Эксперт напомнила, что оценивать города по уровню дружелюбия к их жителям в России начали четыре года назад — вместе с запуском федеральных проектов по формированию комфортной городской среды. По указу президента к 2024 году доля городов с благоприятной средой должна составлять 60%. А к 2030-му — 80%.

В Челябинской области на текущий момент критериям комфортности соответствуют 14 городов из 30, или 47%. Но эти цифры могут и не отражать действительности. По словам Кристины Шапотько, практика показывает, что специалисты на местах зачастую не используют весь доступный им инструментарий или не всегда правильно им пользуются. По этой причине Минстрой РФ может получать неполные или некорректные данные, что приводит к расчету неверного индекса. За оставшееся до конца года время, заверила спикер, муниципалитеты вполне могут скорректировать работу и улучшить свои позиции.

Индекс качества городской среды формируется из 36 индикаторов. Они складываются из шести типов городских пространств (жилье и прилегающие территории, улично-дорожная сеть, зеленые зоны, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, а также общегородское пространство), каждому из которых соответствуют шесть критериев: безопасность, комфортность, экологичность, местная идентичность и разнообразие, современность и эффективность управления.

Часть данных для оценки предоставляют сами города, другую часть Минстрой получает из других источников, в том числе из публикаций жителей в социальных сетях. Например, индикатор «Привлекательность озелененных территорий» — это количество фотографий с привязкой к паркам и скверам, которые люди выложили в интернете. Но если снимки будут без геолокации, в Москве их не увидят и не зачтут.

«Следовательно, ваши озелененные пространства должны быть внесены в информационно-картографические системы, чтобы пользователи соцсетей могли их отметить»,— подчеркнула Кристина Шапотько.

По ее словам, больше всего вопросов у муниципалитетов возникает в связи с индикатором «Разнообразие услуг в жилой зоне». Информацию о торговых точках в шаговой доступности Минстрой получает путем выгрузки из навигационных систем. Чтобы убедиться в актуальности этих данных, города могут сравнить их с информацией о предприятиях непроизводственного сектора из Росреестра. В случае несоответствия обновить содержание интернет-карт могут помочь сами жители. По этому пути, например, пошли в одном из малых городов Чеченской Республики, где местный бизнес разработал систему лояльности для своих клиентов, и люди стали сами отмечать объекты на картах в обмен на выгодные предложения.

Кристина Шапотько напомнила, что для попадания в разряд комфортных города должны набрать 181 балл и более. Максимальный возможный показатель по всем индикаторам — 360. Для повышения индекса в первую очередь нужно проверить полноту и качество данных, которыми располагает муниципалитет. Затем выбрать пространства с самыми низкими показателями, разработать для каждого из них план развития и определить наиболее перспективные территории для приложения усилий.

Напомним, что выездное совещание экспертов Минстроя РФ началось в Челябинской области 22 ноября с посещения Магнитогорска. Там состоялось пленарное заседание. Также гости побывали на городском курорте «Притяжение», который они сравнили с ВДНХ и столичным парком «Сокольники».