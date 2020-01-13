Старый Новый год на пороге: как отмечают праздник южноуральцы

В ночь с 13 на 14 января наступит следующий год по старому стилю.

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Старый Новый год начали праздновать в 1918 году, когда власти перешли на григорианский календарь. По прежнему юлианскому стилю 14 января приходилось на 1 число.

Канун Старого Нового года именуется Щедрым вечером. Церковь отмечает день памяти Святого Василия, который считается покровителем свиноводов. Хозяйки на Руси готовили разные угощения: мясную кутью и жареного поросенка. А дети ходили колядовать.

Интересно, что большинство нынешних школьников совсем не знают, что это такое, зато старшее поколение вспоминает с ностальгией.

«Собирались соседские дети всей гурьбой и ходили по соседям, родители учили петь колядку», — рассказывает житель Копейска.

Некоторые южноуральцы, отдавая дань традициям, передают знания детям. Воспитанницы вечерней школы при копейском храме Покрова Пресвятой Богородицы отправились в гости к жителям города, чтобы пропеть колядки. Согласно старому поверью, чем веселее пройдёт действо, тем удачнее будет наступивший год.

Отмечая праздник по-современному, также принято накрывать праздничный стол и загадывать сокровенное желание в полночь.