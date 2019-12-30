Новый год и день рождения по совместительству: каково это, родиться в такой праздник

Праздничная программа «Наше утро» на ОТВ будет на час длиннее и расскажет еще много интересного.

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Ольга Ковалева родилась 31 декабря и, когда была маленькой, невероятно радовалась такому стечению обстоятельств — всегда получала по два подарка в один день. Родители ласково называли свою дочку «елочкой». Только когда «елочка» выросла, праздничная мишура осыпалась и Ольга поняла, что с ее работой — она ведущая мероприятий и мастер маникюра — 31 числа точно не отдохнешь. А самое обидное, что подарок почему-то теперь один на оба праздника.

«31 декабря я думаю только о том, как бы мне все это пережить и доползти до кровати. Клиентки на ногти и новогодние корпоративы настолько выматывают, что тебе уже не до дня рождения», — сетует Ольга.

А вот артистка Магнитогорского театра оперы и балета Надежда Пестрякова смотрит на свой день рождения более позитивно.

«Люди всегда делают символический шаг: в новый год — в новую жизнь, поскольку мой день рождения выпал на 31 декабря, я всегда делаю два шага в светлое будущее», — смеется Надежда.

Бухгалтер Галина Иванова вообще все шаги просчитывает заранее, день рождения она начинает отмечать с 11 утра, а когда гости вспоминают про Новый год, то в 3-4 часа дня расходятся после «утренника» по своим домам.

«Для меня эта дата вообще очень многое значит, именно 31 декабря я встретила своего будущего мужа. Тогда стоял лютый мороз — минус 34,мало кто выходил из теплых квартир, а мы пошли гулять на площадь Революции и не прогадали», — вспоминает Галина.

Житель поселка Первомайский Вячеслав Кленов и вовсе родился 1 января. Казалось бы, что в этот день уж точно не до чужих дней рождений, свою бы голову спасти, но мужчина нашел выход.

«Приглашаю гостей на Новый год, а затем торжество плавно перетекает в мой праздник, и друзья никогда не скупятся, всегда по 2 подарка получаю», — говорит Вячеслав.

Как видите, одна и та же ситуация может выглядеть по-разному, все зависит от того, под каким углом на нее посмотреть. А вы не забывайте смотреть программу «Наше утро» на ОТВ, тем более, что завтра праздничный эфир продлится с 7 до 10 утра. Зрителей ждет много интересного: музыкальные номера, розыгрыши и возможность позвонить в студию, чтобы поздравить своих близких.