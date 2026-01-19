Стартует третий модуль программы «Герои Южного Урала»

Он посвящен теме «Региональное и муниципальное управление»

В Челябинской области ветераны СВО приступают к третьему модулю программы «Герои Южного Урала». Он будет посвящен теме «Региональное и муниципальное управление» и пройдет в Магнитогорске.

Проект создали по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Его цель — подготовка кадрового резерва для управленческих должностей в госорганах, общественных и коммерческих организациях.

В первом модуле ветераны изучали государственную политику и систему госуправления, во втором — экономику и финансы. Между теоретическими занятиями участники проходили практику.

«Третий модуль проекта „Герои Южного Урала“ пройдет в Магнитогорске. Мы очень рассчитываем на то, что программа будет интересной для участников. В качестве спикеров мы постарались привлечь как можно больше практиков, в первую очередь — представителей местного самоуправления: глав и их заместителей. Это тот уровень власти, который наиболее близок к населению, и именно здесь решаются самые актуальные задачи и проблемы. Кроме того, у ребят после двух пройденных модулей уже сформировалось более глубокое понимание всех аспектов, связанных с государственной службой. Поэтому мы рассчитываем, что они проявят большую вовлеченность в рамках третьего модуля», — подчеркнул заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Третий модуль обучения будут проходить 58 человек, которых отобрали из 1056 претендентов. Они изучат вопросы регионального управления, развития важных сфер, освоят азы местного самоуправления, политического планирования, а также будут развивать коммуникативные и управленческие навыки.

Для ветеранов СВО подготовили лекции и мастер-классы от экспертов. В числе спикеров заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт, председатель Законодательного собрания региона Олег Гербер, глава Магнитогорска Сергей Бердников, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, министр молодежи области Юрий Болдырев, глава Чесменского округа Виталий Родионов и другие.

Обучение в рамках третьего модуля продлится 10 дней, в конце участников ждет тестирование и экзамен.



Напомним, что многие из ветеранов уже начали реализовывать свой потенциал и воплощают в жизнь проекты, развивающие Челябинскую область.