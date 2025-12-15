«Герои Южного Урала» проходили обучение на реальных кейсах

В одном из блоков примерами делился глава Нагайбакского района Егор Тимофеев

В Челябинской области участники региональной программы «Герои Южного Урала» изучали креативную экономику на реальных кейсах. Опытом с ними делился глава Нагайбакского района Егор Тимофеев.

«У нас даже был опыт дуальной лекции. Когда наш преподаватель рассказывал, что такое креативная экономика, а глава Нагайбакского района поддержал теми историями, которые район делает в креативной экономике. Бойцам очень понравилось. Это как раз креативная индустрия, Нагайбакский район как раз делился тем, как они проводят полумарафон»,— отметила заместитель директора Челябинского филиала РАНХиГС при президенте Российской Федерации Светлана Абрамкина.

После завершения обучения ветераны СВО смогут применить свои знания и принести пользу Южному Уралу. Многие из них уже придумывают собственные проекты, которые помогут развивать родной регион.