Старший мастер ЧМК попала на доску почета наставников России

За 28 лет Лилия Холостенко прошла большой трудовой путь и обучила более сотни рабочих.

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Работник Челябинского металлургического комбината (П АО «ЧМК» , входит в Группу «Мечел») включен в список лучших наставников страны. Онлайн-проект «Доска почета наставников России» организован некоммерческим партнерством «Центральный институт труда» (ЦИТ) с целью возрождения наставничества на производстве и передачи опыта и знаний молодым сотрудникам.

На сайте ЦИТ размещены фотографии лучших наставников организаций, предприятий и компаний различных отраслей страны. Руководство ЧМК выбрало для этой ответственной миссии Лилию Холостенко — старшего мастера контрольного участка отбора и подготовки проб управления технического контроля ЧМК.

Лилия Муратовна работает на ЧМК уже более 28 лет. Она прошла трудовой путь от контролера черных металлов до старшего мастера. За это время Лилия Холостенко смогла завоевать уважение коллег по работе, хорошо разбирается в своей специальности и может решить любой рабочий вопрос. Она неоднократно отмечена наградами и грамотами от управления комбината, удостоена премии «Лучший мастер ПАО „ЧМК“». Лилия Муратовна обучила более сотни рабочих и является наставником не одного поколения молодых сотрудников комбината.

«Наставничество на ЧМК — старая и добрая традиция, сложившаяся десятилетиями. Некоторые работники комбината воспитали целые цеха специалистов, росли и развивались вместе со своими подопечными. Мы будем стараться сохранить эту традицию на многие годы», — отметил директор управления по работе с персоналом П АО «ЧМК» Денис Сазонтов.