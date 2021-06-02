«Вековые лиственницы в центре Челябинска можно было спасти», — кандидат биологических наук

Оставшимся в городе раритетным деревьям необходим полив

В Челябинске 1 июня в центре города на проспекте Ленина спилили старинные деревья. Работы провели работники МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений. Мэрия города посчитала хвойные погибшими. Деревьям — одной даурской лиственнице и двум сибирским елям — было более ста лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал расследование с привлечением экспертов.

Даурская лиственница состояла в Национальном реестре старовозрастных деревьев с 2017 года. В прошлом году эксперты всероссийского центра древесных экспертиз «Здоровый лес» исследовали лиственницу и определили возраст — 115 лет. По преданию, саженцы в городе появились во время Русско-японской войны.

В Челябинске расположились несколько госпиталей. Один из них — в доме ссыльного польского аристократа, действительного статского советника Владислава Фердинандовича Сапеги-Ольшевского, который предоставил свой дом для благого дела. Сейчас это первый этаж дома № 62а по проспекту Ленина.





Однажды в госпиталь был доставлен тяжелораненый офицер, его имя осталось неизвестным. Раненый поведал хозяину дома, что не верит в свое выздоровление. Чувствуя близкую кончину, офицер просил Сапегу-Ольшевского подыскать подходящее место для посадки семян лиственницы. Эти семена он вез с войны домой, чтобы посадить их на память о войне. Подходящая делянка была выбрана в саду при доме. Тот сад был немалых размеров и доходил до середины современного проспекта Ленина. Просьба тяжелораненого была исполнена, а офицер вскоре скончался.

Деревья хорошо прижились: после революции на углу у дома Сапеги-Ольшевского раскинулся целый сквер. Со временем дорожное и городское строительство оставило от сквера лишь пять лиственниц. По документам они находятся на территории газона. Совсем недавно памятник павшим мог и вовсе сократиться до трех деревьев. Первоначальный проект расширения улицы Красной предполагал снос двух лиственниц. Однако благодаря историкам, гражданам с активной жизненной позицией и средствам массовой информации проект был изменен. Газон разрезали пополам.







Однако и это не спасло деревья. Вчера администрация города пояснила, что все три дерева считались погибшими еще весной.

«Работы выполнены МБУ «Геоцентр» на основании акта обследования зеленых насаждений для совершения безотлагательных аварийных работ. Гибель деревьев была зафиксирована ещё в начале весны. Специалисты в течение нескольких месяцев наблюдали за ними и пытались выходить, но в итоге гибель подтверждена, и принято решение о сносе. К сожалению, погибла одна из трех оставшихся исторических даурских лиственниц, посаженных в 1905 году. В настоящий момент решается вопрос с компенсационной высадкой в этом квартале», — прокомментировала пресс-служба челябинской мэрии.

Директор Ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер считает, что состояние лиственницы было удручающим. Но дерево не было погибшим. Вера Викторовна со вчерашнего дня оплакивает старинные деревья и их гибель считает невосполнимой утратой для города.

«Это преступление. Я считаю, что тот, кто принял такое решение, подписал смертную казнь старинным деревьям, должен ответить перед всем городом. Буквально на днях я видела лиственницу, одна ветвь была живой. Об этом свидетельствуют и снимки с места. Эти деревья можно было спасти, но за ними не было ухода. Их хотя бы нужно было регулярно поливать. Они стояли рядом с погибшей елью, которую не так давно высадили, но не поливали», — прокомментировала информагентству «Первое областное» Вера Меркер.

Специалист считает, что никакой санитарной вырубки не было, так как на месте сохранили сорное дерево — клен, который вырос под тенью и кроной старинных хвойных. При должном уходе, клен, который, по словам Веры Марковой, вредил ценным деревьям, давно нужно было убрать.

В челябинской мэрии объявили служебную проверку, результаты которой будут озвучены к концу недели.



Сейчас в городе сохранились два старинных дерева: дуб в Металлургическом районе и лиственница на улице Труда. Но, как считает Вера Меркер, и за ними нет ухода. Лиственница также высыхает, ей необходимо раскрыть приствольную лунку, чтобы оно питалось хотя бы естественными осадками.

Дуб на улице Тухачевского в прошлом году также исследовали столичные специалисты. Раритет тоже состоит в Национальном реестре старовозрастных деревьев России под № 467.







Считается, что это историческое дерево было местом сбора добровольцев в годы Великой Отечественной войны. К 75-летию Великой Победы здесь была установлена памятная табличка. Мемориальное дерево — особо охраняемая природная территория местного значения.







В отличие от дуба, у спиленных деревьев не было статуса охраняемых природных объектов. Но это не уменьшает их ценность, считает историк Гаяз Самигулов.

«У деревьев не было статуса особо охраняемых природных объектов, несмотря на их историю. В свое время мы обращались с такой инициативой к руководству города, но понимания не встретили. Нет четкого регламента и четкого указания по подобным нестандартным объектам, имеющим историческую ценность, но есть прецеденты их бережного сохранения. Например, в Хабаровске растет дерево, которое высадил Владимир Арсеньев, автор повести «Дерсу Узала». Дерево обнесено оградкой, его история — на табличке. И такие примеры есть и в других городах», — пояснил краевед и историк Гаяз Самигулов.

Между тем это не первый случай, когда в Челябинской области под пилу попадают вековые деревья. В январе этого года под Миассом «черные» лесорубы спилили лиственницы, которым было около ста лет. В денежном эквиваленте ущерб составил 7 миллионов рублей.



Возможно, самое старое дерево Челябинской области растет в Карагайском бору на территории санатория. Раритетной лиственнице 354 года. Она является одной из главных достопримечательностей базы отдыха, к ней проводят экскурсии, а сотрудники санатория рассказали информагентству, что поливают дерево и ухаживают за ним.





