Старая школа и новая: чем теперь отличаются учителя

В честь Дня учителя, сайт «Первый областной» побеседовал с двумя разными педагогами и узнал о их методах преподавания.

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Заслуженный учитель России и начинающий педагог рассказали будничные истории. Разница в их рабочем стаже — 41 год.

Ольга Косова учит детей с 1973 года. Она преподает химию и биологию в Челябинске. Ее первым ученикам уже по 45 лет.





Талант к преподаванию отмечают ученики и учителя. Говорят, что она харизматичный человек, даже закрепилось прозвище «Королева химии». Ученики Ольги Косовой поступают в ведущие вузы страны.

Свои уроки она начинает непременно со стихотворений.

«На уроках мы не забываем о поэтическом видении мира. Иногда, чтобы привлечь внимание, я рассказываю стихи Анны Ахматовой или Елены Благининой. Когда я училась на третьем курсе, я преподавала. Теперь тем ученикам по 45 лет, из них двое хороших учителей вышли: химик и биолог», — рассказала Ольга Косова.

Преподаватель каждый год готовит учеников на Всероссийские олимпиады по химии и биологии. В школе у нее есть своя библиотека из тысячи книг. Ольга Косова отмечает, что с каждым годом ученики ответственней подходят к экзаменам и выбору профессии.

«Мне в моей профессии все нравится: общение с учениками и подготовка к экзаменам. Поэтому я не тороплюсь уходить из школы», — смеется Ольга Косова.

Преподавателю Никите Терехову 23 года. В 11-ом классе он и не думал, что станет учителем, хотел быть тренером. Но судьба распорядилась иначе: дорога жизни привела его в педагогический колледж в Сатке. Теперь Никита признается, что не жалеет о своем выборе.





Никита Терехов преподает математику в 5-6 классах и продолжает развиваться в профессии. На олимпиады пока учеников не возит, но надеется, что в будущем это изменится.

«В педагогическом колледже мне открыли глаза. Я понял, что пришел в нужное место. Сейчас я участвую в конкурсах и уже стал победителем Областного „Педагогического дебюта — 2018“, а также участником Всероссийского „Педагогического дебюта — 2019“», — рассказал Никита Терехов.

Из-за возраста учителю легко наладить контакт с учениками, иногда даже появляются общие интересы. Но на уроках главный — учитель, и личные увлечения не должны выходить на передний план.

Их разделяет 41 год практики, но объединяет любовь к детям и профессии. Они пришли в школу, чтобы привить ученикам любовь к знаниям и проводить их во взрослую жизнь с приличным «багажом».