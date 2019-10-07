Алексей Текслер вручил губернаторские премии педагогам

Торжественная церемония была приурочена к Дню учителя.

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Алексей Текслер поздравил педагогов детских садов, школ и учреждений дополнительного образования с профессиональным праздником, а также вручил премии губернатора Челябинской области. Глава региона отметил значимость этой профессии, а также отдельно выделил заслуги руководящего состава.

«Мы сегодня не только вручаем премии губернатора, но и награждаем победителей областного конкурса „Лидер в образовании“. Опыт руководителей и педагогов особенно пригодятся в ближайшие месяцы и годы в свете реализации в Челябинской области национальных проектов „Образование“ и „Наука“. Уверен, что общими усилиями мы выведем на новый уровень интеллектуальный и кадровый потенциал Южного Урала. Ведь образование — это фундамент, на котором строится наше будущее», — отметил Алексей Текслер.

Ирина Кондакова из Еманжелинска начинала свою профессиональную деятельность с рядового учителя, а сегодня руководит районным Управлением образования. В этом году она стала победителем конкурса «Лидер в образовании» и посоветовала коллегам не бояться принимать участие в различного рода состязаниях.

«В жизни каждого человека есть первое сентября, поэтому в жизни каждого человека есть учитель, воспитатель, педагог. Именно поэтому хочу поздравить всех присутствующих в зале. Я участвовала в конкурсе „Педагог года“, сейчас участвовала в конкурсе „Лидер в образовании“, поэтому могу сказать, что нет ничего невозможного», — рассказала Ирина Кондакова, начальник Управления образования администрации Еманжелинского района.

В стенах правительства области сегодня чествовали 50 педагогических работников, которые своим трудом прославили родные города и область.

«Мы награждаем наших лучших педагогов, педагогов южноуральской системы образования от воспитателей детских садов до преподавателей вузов, которые продемонстрировали наиболее выдающиеся результаты со своими детьми. Работа педагога очень своеобразная и нестандартная. Многим кажется, что она цикличная, потому что из года в год одно и то же, на самом деле это не так, потому что каждый год новые дети», — отметил Александр Кузнецов, министр образования и науки Челябинской области.

Губернаторские премии в этот день получили педагоги из разных уголков региона. Талантливые и увлеченные профессионалы ежедневно стараются разнообразить образовательный процесс, чтобы ученики и студенты с удовольствием «впитывали» знания и стремились к дальнейшему развитию.