В Челябинске состоится концерт в память о трагедии в Магнитогорске

В органном зале «Родина» выступят солисты филармонии и приглашенные артисты

В зале камерной и органной музыки «Родина» в Челябинске 31 декабря состоится памятный концерт, посвященный погибшим в результате взрыва жителям дома 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске.

Идею концерта заявили в списке гражданских инициатив, претендующих на поддержку губернатора. И деньги выделили. Проект воплощается силами Фонда содействия и поддержки ветеранов спецслужб и силовых структур «Живые и мертвые», Челябинского регионального отделения организации «Офицеры России» и областного отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества.

На сцене в Челябинске выступят солисты филармонии: органистка Лариса Тимшина, виолончелистка Наталья Александрова, пианистка Наталья Гущина, вокалистка Наталья Заварзина. Специальным гостем станет трубач Ильяс Невретдинов, лауреат конкурса «Синяя птица», самый молодой артист бренда Yamaha. Трубач выступал в Государственном Кремлевском дворце с Денисом Мацуевым. Кстати, сам маэстро рояля идею концерта тоже поддержал.

«Я считаю, такие концерты очень нужны. Классическая музыка вечна, она вдохновляет, придает силы. Безусловно, те люди, которые придут на такие концерты, получат то, что очень сложно объяснить словами. Это огромная поддержка, это огромная подпитка, потому что это не под фонограмму, потому что это сегодня и сейчас», — подчеркнул Денис Мацуев.

Концерт состоится 31 декабря в 12:00. Вход бесплатный, но необходима регистрация.