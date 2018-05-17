/ Бесплатный библиотечный тур организовали для челябинцев

Принять участие в нем могут все желающие.

Автобусный тур выходного дня «Челябинск библиотечный» состоится в южноуральской столице 27 мая. Подарок для горожан подготовили в честь Общероссийского дня библиотек. Участники за три часа успеют прокатиться по четырем крупнейшим городским библиотекам.

За 3 часа Вы посетите библиотеку им. М.Горького (бывшую библиотеку профкома ЧТЗ), библиотеку им. Д.Н.Мамина-Сибиряка, библиотеку им. Н. В. Гоголя и Центральную библиотеку им. А. С. Пушкина, которая в прошлом году отметила 100-летний юбилей. Вы проедете по 4 районам города — Тракторозаводскому, Ленинскому, Советскому и Центральному и узнаете об интересных знаковых местах города. — сообщили в Центральной библиотечной системе.

Экскурсия бесплатная, начало 27 мая в 12:00 по предварительной записи. Разрешено проводить фото- и видеосъемку. Также участники могут стать обладателем уникального памятного читательского билета.