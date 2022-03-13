Стало известно, сколько беженцев с Донбасса отправят в Челябинскую область

Правительство РФ опубликовало документ с распределением по регионам

В Челябинскую область распределили 565 беженцев с ДНР, ЛНР и Украины. Постановление с этой информацией опубликовало Правительство РФ. В документе указан перечень городов, куда отправят 95 909 эвакуированных.



«Принимая во внимание складывающуюся ситуацию на территориях Украины, ДНР и ЛНР, продолжающийся рост численности прибывающих на территорию РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемое распределение по субъектам РФ граждан РФ, Украины, ДНР, ЛНР и лиц без гражданства... вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР и прибывших на территорию РФ в экстренном порядке», — сказано в документе.

В случае, если численность прибывших будет превышать ранее установленную цифру, беженцев перераспределят в другие города, где места ещё есть.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе готовы принять 1200 беженцев из Донбасса и сотню осиротевших сирот. Организовано 23 пункта временного размещения на базе санаториев, домов отдыха и других социальных объектов.

Первые беженцы в Челябинскую область уже прибыли. Они добрались до города самостоятельно и нашли приют у родственников и друзей.