В Челябинской области открыты 23 пункта временного размещения для беженцев с Донбасса

Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации

В Челябинской области готовы принять 1200 беженцев из Донбасса и сотню осиротевших детей. Такие данные опубликованы в постановлении губернатора Алексея Текслера, вышедшем на официальном портале правовой информации.



В основном пункты временного расположения организованы на базе МУПов, однако есть и предоставившие свои площади частные предприятия. Как сообщало ИА «Первое областное», еще до начала специальной военной операции на Украине на Южном Урале был организован 21 пункт временного размещения. Также сообщалось, что в Челябинскую область самостоятельно прибыли 30 эвакуировавшихся граждан ЛДНР. По большей части это родственники тех, кто осел на Южном Урале еще в «первую волну», в период активных боевых действий в Донбассе в 2014-15 годах.