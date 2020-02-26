Родным девочки, потерявшей в ДТП родителей и сестру, выплатят 100 тысяч рублей

Помощь окажет минсоцотношений Челябинской области.

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Родственникам девочки, которая лишилась родителей и младшей сестры в страшном ДТП, поможет министерство социальных отношений Челябинской области. Семье выплатят 100 тысяч рублей. У 11-летнего выжившего ребёнка осталась старшая сестра.

«Органы социальной защиты окажут полное содействие в дальнейшем жизнеустройстве оставшихся детей, совместно с министерством здравоохранения будут проведены все необходимые медицинские обследования и реабилитационные мероприятия», — рассказала министр Ирина Буторина.

Авария произошла накануне в Агаповском районе. Отец семьи из Верхнеуральского района пошёл на обгон на трассе в неположенном месте и столкнулся со встречным автомобилем. Погиб он сам, его супруга и 5-летняя дочь. 11-летняя девочка выжила, её доставили с серьёзными травмами в больницу в Магнитогорске, где она остаётся до сих пор.