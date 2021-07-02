Владимир Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей на детей школьного возраста

Рассказываем, кому положены деньги, куда подавать заявление и в какие сроки

В пятницу, 2 июля, президент России Владимир Путин подписал указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей». Речь идет о пособии в размере десяти тысяч рублей, которое выдадут на подготовку к учебному году. Текст документа уже опубликован на сайте kremlin.ru.

В указе Путина говорится, что на выплату может претендовать один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенок имеет гражданство России.

Важно заметить, что деньги получат все дети, которым на 1 сентября 2021 года уже исполнится 6 лет. Пособие перечислят, даже если ребенок этой осенью не идет в школу.

Кроме того, на пособие могут рассчитывать инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны быть гражданами России и числиться учащимися школы.

Выплата на подготовку ребенка к школе назначается независимо от дохода семьи и не учитывается при назначении других пособий.

Важно помнить, что новая выплата не назначается автоматически — на нее нужно подать заявление в ПФР в промежуток между 15 июля и 1 ноября. Заявление можно оставить в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства или отправить через портал госуслуг. Специальная форма на сайте «Госуслуги» уже появилась, но до 15 июля она неактивна.

С 1 июля южноуральцы могут оформить ежемесячную выплату для беременных женщин и выплату на детей от 8 до 17 лет, которых воспитывает одинокий родитель. Подробнее о новых пособиях читайте на сайте ИА «Первое областное».