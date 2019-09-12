Стали известны подробности судьбы «Духа горы» из нацпарка «Зюраткуль»

Животное трагически потеряло своего хозяина, но продолжает жить в родном поселке.

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«Дух горы», пес, сопровождающий туристические группы на вершины гор национального парка «Зюраткуль», в одночасье стал знаменитостью. Но не все знают историю его появления на горных тропах. Жители поселка Зюраткуль рассказали, что у собаки есть кличка — Рой. Когда-то он был домашним псом, но его хозяин умер. После этого Рой стал поселковым псом, все местные жители его подкармливали.

Через время он начал сопровождать туристов на вершины. «Дух горы» помогает людям подняться на хребет, а они угощают его лакомствами.

«Рой — известный пес. За "вкусняшки" он водит на вершины туристов. Наши инспекторы его подкармливают. Он очень умный и свободолюбивый, вряд ли он захочет теперь жить дома», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь национального парка «Зюраткуль» Марина Фомина.

Родственница погибшего хозяина Роя даже нашла ему новую семью. За «Духом горы» приехали на Зюраткуль, но свободолюбивый пес не захотел уезжать. Он вырвался, чтобы остаться жить в поселке и продолжать сопровождать туристов.

Напомним, что 31 августа Рой помог группе заблудившихся туристок. Несколько человек заплутали в чаще леса. «Дух горы» догнал их и вывел к тропе, которую они не могли найти.