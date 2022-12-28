В Челябинске заключили контракт на отлов бездомных животных в 2023 году

Рассказываем, куда можно направлять заявки

В Челябинске заключили контракт на отлов бездомных животных в 2023 году с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. В пресс-службе администрации города рассказали, куда челябинцы могут направлять заявки на отлов собак и других безнадзорных питомцев.

ИП предстоит не только отлавливать бездомных животных на территории города, но и сразу же транспортировать их в приюты.

Оставлять заявки на отлов можно круглосуточно по телефону ИП Скородумов Е. А. 8 (931) 106-67-65 или по адресу электронной почты: ano1248045@yandex.ru.

Заявки также принимают сотрудники управления экологии и природопользования администрации Челябинска по телефону 729-22-66 в часы работы управления или по адресу электронной почты: ecolog@cheladmin.ru.

В Челябинской области в 2023 году на отлов безнадзорных животных планируют направить 42 миллиона рублей из регионального бюджета. В этом году на Южном Урале приняли новую методику расчета субвенций. Что это значит и поможет ли это избавиться от страха перед бездомными собаками — читайте в нашем материале.

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