Сроки опрессовок в Челябинске сдвигаются для замены ржавых труб

На авариях работают 35 бригад

Задержку опрессовок в Челябинске подробно объяснили в компании УСТЭК. Дело в том, что во время гидравлических испытаний выявляют аварийные теплосети, которые нужно заменить, чтобы они не дали течь зимой во время отопительного сезона. Сейчас на таких объектах работают 35 бригад.

На 20 августа дефекты на сетях устранили в Курчатовском районе и горячую воду подали в 13 домов на улицах Салавата Юлаева, 250-летия Челябинска, Скульптора Головницкого и проспекте Победы.

«Состояние переданных нам в эксплуатацию тепловых сетей и большое количество повреждений на них не всегда позволяет подать горячую воду потребителям в срок. Но мы делаем все возможное, чтобы оперативно устранить неполадки в работе тепловых сетей, подготовить их к работе в отопительный период и вернуть подачу ГВС потребителям», — сообщили в компании.

Сейчас работы продолжаются в разных районах города. Трубы меняют и чинят на 40-летия Победы, Чичерина, Дзержинского, Энергетиков, Воровского, Блюхера, Энгельса, Энтузиастов, Худякова, Салютной, Комарова, Первой Пятилетки, Российской, Труда, Советской, Карла Маркса, проспекте Ленина.

Напомним, сейчас в городе идет шестой этап опрессовок, он затрагивает ЧТЗ. После пятого этапа без горячей воды остаются более 100 домов, вернуть ее планируют не позднее 24 августа.