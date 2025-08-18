В Челябинске 5‑й этап опрессовок затянулся на неделю более чем для 100 домов

Из 947 многоквартирных домов горячая вода вернулась в 840

Пятый этап опрессовок выявил ряд сложных моментов на сетях в пяти районах Челябинска. Горячее водоснабжение остается выключенным в 107 многоквартирных домах, сообщил на аппаратном совещании в мэрии замглавы по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Он напомнил, что пятый этап официально окончился 12 августа.

«По данным на 18 августа, ГВС отсутствует в 107 многоквартирных домах, отключенных в рамках 5-го этапа. Есть аварийные ситуации, над их устранением работает 45 восстановительных бригад. УСТЭК обещает включить все дома не позднее 24 августа», — сообщил Александр Астахов.

Добавим, еще 147 многоквартирных домов отключены от горячего водоснабжения в рамках 6-го этапа. Он продлится до 27 августа.

Глава города Алексей Лошкин поручил держать подготовку к отопительному сезону на контроле, а также напомнил о необходимости предупреждать потребителей в случае задержек включения ГВС.