Почти 150 многоквартирных домов на ЧТЗ останутся без горячей воды на две недели

С 13 августа стартует заключительный этап опрессовок

В Челябинске с 13 августа отключат горячую воду в Тракторозаводском районе — там начинается шестой этап гидравлических испытаний, заключительный. Об этом сообщили в мэрии.

Без горячей воды две недели будут 147 многоквартирников и 29 социальных учреждений. Отключения затронут улицы Белостоцкого, Героев Танкограда, Горького, Грибоедова, Детскую, Кулибина, проспект Ленина, Ловина, Марченко, Савина, Танкистов, 40-летия Октября и Первой Пятилетки. Полный список адресов можно узнать в документе, подготовленном администрацией города.

Работы должны завершиться 27 августа.

Напомним, на понедельник, 4 августа, в Челябинске без горячей воды оставалось около тысячи домов и учреждений. Почти 300 из них — после задержки четвертого этапа опрессовки.