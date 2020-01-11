Сретенский бал пройдет в Карталах

Участие примут около 200 человек.

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Третий ежегодный Сретенский бал состоится в воскресенье, 12 января, в Карталах. Мероприятие начнется в 17.00 в ДК «Урал».

«Каждый год, приходя на репетиции, можно увидеть много новых веселых добрых молодых людей, которые вскоре становятся отличными друзьями. Я участвую в Сретенском балу потому, что мне это нравится, только здесь я могу по-настоящему быть самим собой. Для города это значит возрождение традиций», — говорит участник бала Данила.

В этом году впервые на балу будет работать благотворительная ярмарка сувениров. Вырученные средства пойдут на образовательные проекты города. Кроме того, будут подведены итоги конкурса Мисс и Мистер Сретенский бал, а также выбраны победители зрительских симпатий.