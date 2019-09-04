«Платить стали больше»: в Челябинске выросли зарплаты

Летом этого года больше всего платили занятым в сфере автобизнеса и транспорта.

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С 1 сентября средняя заработная плата в Челябинске выросла на 13%. Сейчас она составляет 36 082 рубля. Такие данные получили специалисты портала по поиску работы «Зарплата.ру» в результате проведённого анализа.

Так, ещё летом средняя зарплата в городе была 31 306 рублей. За три месяца произошел спад, но он оказался незначительным: с июня по август челябинцы стали получать меньше всего на 1,5%.

Пока что непонятно, какая профессия станет самой высокооплачиваемой этой осенью, но летом наибольшее вознаграждение челябинцам обещали в сфере «Транспорт, автобизнес». Средняя заплата на этом поприще составляла 49 411 рублей. В тройке «лидеров» также оказались сферы «Строительство, недвижимость», работники которой получали заработную плату в размере 44 518 рублей, и «Страхование» с вознаграждением в 41 243 рубля.

А самой низкой оказалось зарплата у тех, кто трудился в «Сфере услуг». Здесь работники получали максимум 20 623 рубля. Чуть больше заработали учителя и переводчики: зарплата в сфере «Образование, наука, языки» нынешним летом составила 21 887 рублей. Охранникам предлагали вознаграждение в размере 22 244 рублей.

«Обычно осенью количество открытых вакансий начинает увеличиваться, и этот год не стал исключением. Например, за три месяца, с начала июня, количество предложенных соискателям вакансий увеличилось на 10%. Такой же показатель был в 2018 году. Увеличилось и количество резюме за данный период — их стало больше на 7%», — рассказал бренд-директор портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Сейчас на сайте размещено более 7802 вакансии в 32-х сферах деятельности.