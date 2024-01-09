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Минсоц рассказал, как получить региональное пособие на второго ребенка и выплату взамен земельного участка

Жители Челябинской области могут дистанционно оформить региональное пособие на второго ребенка и выплату, которая предоставляется многодетным семьям взамен земельного участка. Об этом во вторник, 9 января, напоминает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Выплата на второго ребенка была введена по поручению губернатора Алексея Текслера с 2022 года. Для получения выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 29 932 рубля). Пособие платят, пока ребенку не исполнится один год. С 1 января 2024 года размер ежемесячной выплаты составляет 11 029,5 рубля.

Подать заявление на ежемесячную выплату на второго ребенка можно по этой ссылке.

Право на выплату взамен земельного участка имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

Для получения выплаты семья должна состоять в очереди на предоставление земельных участков, а также быть признанной нуждающейся в жилых помещениях и постоянно проживать на территории Челябинской области.

Размер выплаты с учетом индексации в 2024 году составит 300 тыс. рублей. Подать заявление можно по этой ссылке.