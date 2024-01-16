Среди росписей Игнатьевской пещеры ученые нашли карту звездного неба

Древние жители Челябинской области неплохо знали астрономию

Знаменитая своими наскальными рисунками Игнатьевская пещера (Катав-Ивановский район Челябинской области) смогла удивить ученых даже после десятков лет тщательного изучения. На одной из композиций, известной как «Красное панно», исследователи обнаружили карту звездного неба и пришли к выводу, что южноуральцы каменного века обладали знаниями в астрономии и пользовались ими в повседневной жизни.

Об открытии объявили доцент Уфимского университета науки и технологий Айрат Багаутдинов и профессор Башкирского аграрного университета Айдар Багаутдинов. Как сообщает издание «Российская газета» со ссылкой на РИА «Новости», в хаотичных точках, нанесенных на свод Дальнего зала пещеры, ученые усмотрели изображения созвездий Тельца, Девы, Большой и Малой Медведицы, а также звездных скоплений Плеяды и Гиады.





«Красное панно» в Игнатьевской пещере

«Несмотря на то что космос в композиции представлен как хаос из многочисленных звезд, тем не менее нами выявлен определенный порядок — это созвездия. Например, анализ звезд ковша Большой Медведицы показывает, что расположение звезд несколько иное, чем сегодня. 20—15 тысяч лет до нашей эры расположение звезд ковша было немного другим», — приводит издание слова Айрата Багаутдинова.

Кроме того, в росписи пещеры ученые усмотрели три варианта вычисления фаз Луны. Авторы исследования считают, что древнее население Южного Урала умело прогнозировать солнечные и лунные затмения.

Игнатьевская пещера расположена на берегу реки Сим близ села Серпиевка. Свое название она получила по имени старца Игнатия, который, по преданиям, жил в этой пещере в XIX веке. В 1980 году в пещере был обнаружен первый наскальный рисунок. С тех пор там было идентифицировано более 20 одиночных изображений и 40 групп рисунков, чей возраст оценивается в 14—16 тысяч лет. Наиболее выразительными из них являются две композиции в самом дальнем зале пещеры — «Красное панно» и «Черное панно». Ученые считают, что здесь располагалось магическое святилище.

Напомним, что из-за угрозы наскальным рисункам Игнатьевскую пещеру закрыли для туристов в феврале 2018 года. Дело не только в вандализме: разрушительное воздействие на первобытную живопись оказывают также выдыхаемый человеком углекислый газ и попадающие извне микробы. В мае 2021 года посещение пещеры вновь разрешили, но только малыми группами и в сопровождении специалистов Минэкологии Челябинской области.