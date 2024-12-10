Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в Челябинске вырос на 43%

Праздничное оформление ищут на 450% чаще

Челябинцы вовсю готовятся к новогодним корпоративам. В 2024 году заметно вырос спрос на ведущих и артистов для мероприятий, а также на праздничное оформление, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито».

Хорошее настроение необходимо всем, особенно ведущим, телефоны которых в предновогодний период разрываются от количества предложений. Эти специалисты остаются ключевыми на корпоративах.

Не меньшей популярностью пользуются артисты. За год спрос на их выступления вырос на 63%. Деда Мороза и Снегурочку на мероприятие за последний год стали искать на 43% чаще.

Однако, помимо традиционных персонажей, компании все чаще выбирают оригинальные варианты. Сейчас на праздниках можно встретить акробатов, ходулистов, воздушных гимнастов, фокусников-иллюзионистов, мимов и бразильское шоу. Стоимость подобных выступлений начинается от 5000 рублей.

Особым спросом в 2024 году пользуется праздничное оформление. Спрос на декор, гирлянды, инсталляции и архитектурный свет за последний год вырос на 450%.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что карнавальные костюмы ежиков и лисичек вновь популярны в Челябинске.