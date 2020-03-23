Список дорог, которые необходимо отремонтировать, составят в Челябинске

Ямочный ремонт проведут в рамках нескольких программ.

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В Челябинске главы административных районов составят список улиц, которые требуют ямочного ремонта. Глава города Наталья Котова поручила им собрать необходимую информацию, чтобы выявить, восстановление каких дорог требуется провести в этом году.

«Составьте список тех улиц, переулков, которые нуждаются в ямочном ремонте. Отдельно по программе "Безопасные и качественные дороги", там где гарантийный срок, они должны отработать, подрядчик готов приступить к работе. Как только появится нужный температурный режим, чтобы они вышли и могли начать работать. Понимаю, что все сразу не сделать, давайте определимся, может часть дорог по "Реальным дорогам" можно будет сделать, особенно по поселковым дорогам, по маленьким улицам, которые есть», — обратилась к главам Наталья Котова.

В настоящее время на дорогах, которые требуют ремонта, проводится грейдирование и подсыпка. После того, как будет составлен список дорог, нуждающихся в реконструкции, будут составлены проекты, определено финансирование, после чего дороги начнут ремонтировать.