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/ Специальную премию «Призвание» получили врачи, спасавшие Ваню Фокина

Специальную премию «Призвание» получили врачи, спасавшие Ваню Фокина

Награды удостоился также челябинский кардиохирург.
сегодня в 09:38
  |  Общество

Челябинские врачи накануне Дня медицинского работника получили главную российскую премию в этой сфере — «Призвание». Она вручается уже в 19 раз «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За верность профессии».

Самым «верным» врачом в 2019 году назвали Виктора Гладышева — специалиста Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ в Челябинске.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова под овацию зала вручила премию «Призвание» заслуженному врачу РСФСР Виктору Гладышеву. Врачу, отдавшему профессии 58 лет своей жизни. Гладышев выполнил более восьми тысяч операций и является автором множества научных статей, изобретений и рационализаторских предложений. — сообщает ТАСС.

Кроме того, целая команда врачей из Челябинска, Магнитогорска и Москвы получила дополнительную номинацию «Специальная премия врачам, оказывающим помощь во время войн, террористических актов, стихийных бедствий и катастроф». Именно они спасали маленького Ваню Фокина, выжившего после обрушения жилого дома в Магнитогорске. Получать премию вместе с бригадой врачей вышли сотрудники МЧС, обнаружившие малыша 1 января, — Петр Гриценко, Андрей Вальман и Андрей Федоров овчаркой по кличке Хазар.

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