Специалисты Сбера расскажут челябинцам о правилах ответственного финансового поведения

До конца октября банк будет проводить семинары, онлайн-лекции и деловые игры.

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Сбербанк поддержал Всероссийскую неделю финансовой грамотности, которая стартовала 24 октября и продлится до 31 октября. Компания принимает активное участие во всех мероприятиях проекта.

В рамках Недели в Челябинске пройдет серия семинаров для участников просветительской общественной организации — Общества «Знание»: представители банка помогут людям старшего поколения освоить современные финансовые инструменты, научиться пользоваться удобными банковскими услугами наравне со своими детьми и внуками.

В 2019 году Общество «Знание» и Сбер подписали соглашение о сотрудничестве в целях реализации проекта «Национальный университет»: эти мероприятия стали логичным продолжением долгосрочного и эффективного сотрудничества.

«Сегодня каждый второй житель Южного Урала получает пенсию на карту Сбербанка. Это особая категория клиентов: у людей старшего поколения есть большая потребность в простых и понятных продуктах, которые экономят их время и силы, но не всегда хватает знаний и цифровых навыков, чтобы понять, как ими воспользоваться. Для таких встреч выбрана легкая и доступная форма подачи информации. Для нас важно сделать все, чтобы взаимодействие с банком для клиентов было комфортным и безопасным», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Также банк организует серию онлайн-выступлений в социальной сети «Одноклассники». Эксперты Сбербанка расскажут об инструментах накопления и финансовой защиты, кредитовании и рефинансировании, налогообложении самозанятых, кибербезопасности и новых схемах мошенничества в условиях пандемии коронавируса.

Специалисты банка также поделятся опытом, как разговаривать с детьми о финансах. Кроме того, впервые на Неделях будут представлены деловые игры по финансовой грамотности, разработанные благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» — педагоги смогут бесплатно использовать их в учебном процессе.

Полное расписание лекций доступно на сайте Недели. Трансляции — в «Одноклассниках».

Также в рамках Семейного фестиваля, который традиционно закрывает Недели финграмотности, 1 ноября состоится выступление представителя Сбербанка об ответственном управлении деньгами в условиях новой реальности (лекция для молодёжи). Выступление будет сопровождаться сурдопереводом.

Юным участникам Недели Сбербанк предлагает «прокачать» своё финансовое благополучие с помощью игры-симулятора «Вклад», которая учит распоряжаться деньгами, принимать взвешенные решения о покупках, успешно инвестировать и избегать рисков.

Всероссийская неделя финансовой грамотности поможет школьникам, студентам, людям среднего и старшего возраста получить актуальную информацию, необходимую для грамотного решения финансовых вопросов в период пандемии.

Организаторы — Национальный центр финансовой грамотности при поддержке проекта Минфина России и Всемирного банка «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», а также более 70 партнёров по всей России. Ожидается, что в мероприятиях Недели примут участие более 5 млн человек.

Подробнее обо всех активностях Недели — на http://www.week.vashifinancy.ru.