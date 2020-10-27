В рамках AI Journey — серии мероприятий по искусственному интеллекту (artificial intelligence, AI) и анализу данных (data science, DS) — 5 декабря 2020 года Сбер впервые в России проведёт
Мероприятие начнется открытым уроком по AI, который проведёт первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Тему продолжит Эд
Кроме того, учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного
«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, „прокачать скиллы“, обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой. Наше мероприятие бесплатно, и принять в нём участие может каждый», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Зарегистрироваться на AI Journey Junior, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте www.
AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями.
В 2019 году международная конференция AI Journey привлекла около 9000 участников со всего мира и более 150 ведущих экспертов отрасли в качестве спикеров, войдя в