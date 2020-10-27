Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников

Про искусственный интеллект и анализ данных расскажут представители TikTok и Intel.

В рамках AI Journey — серии мероприятий по искусственному интеллекту (artificial intelligence, AI) и анализу данных (data science, DS) — 5 декабря 2020 года Сбер впервые в России проведёт онлайн-конференцию для учащихся средних и старших классов AI Journey Junior.

Мероприятие начнется открытым уроком по AI, который проведёт первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Тему продолжит Эд Ньютон-Рекс , продуктовый директор соцсети TikTok в Европе. Затем состоится квест от Intel — онлайн-мини-олимпиада . Программа завершится мастер-классом на школьной цифровой платформе СберКласс и выступлением Кима Паллистера, CTO подразделения Intel — VR, Gaming and E-Sports Group.

Кроме того, учащиеся школ смогут проверить свои знания и навыки в DS&AI и побороться за денежный приз в рамках специальной номинации международного онлайн-соревнования AI Journey Contest. Лучшие решения будут объявлены на торжественной церемонии награждения победителей на конференции AI Journey.

«Такую онлайн-конференцию мы проводим впервые в истории России. Задача — помочь ребятам, интересующимся искусственным интеллектом и анализом данных, „прокачать скиллы“, обрести веру в себя и понять, что они уже сейчас могут менять этот мир, овладевая технологиями будущего. Для этого мы собрали уникальную команду настоящих профи — они поделятся релевантными знаниями, которых не найти в учебниках, ведь сама отрасль трансформируется буквально каждый день и теория не поспевает за практикой. Наше мероприятие бесплатно, и принять в нём участие может каждый», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Зарегистрироваться на AI Journey Junior, так же как и на другие события AI Journey, можно на сайте www. ai-journey .ru. Регистрация на онлайн-соревнование по анализу данных и искусственному интеллекту здесь — AI Journey Contest.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными технологическими компаниями.